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Единый день голосования

Кремль сообщит, как и где Путин будет голосовать на выборах

Обычно президент голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Госдуму, как и где - Кремль сообщит дополнительно, заверил журналистов в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Мы сообщим своевременно, у нас еще есть несколько дней, сообщим о принятом президентом решении", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как Путин планирует участвовать в голосовании.

"То, что он будет голосовать, это обязательно, но как и где, мы тоже сообщим", - пообещал Песков.

Обычно Путин голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.

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