КПРФ предложила создать думский комитет по стратегическому планированию и управлению

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за создание в Госдуме профильного комитета по стратегическому планированию и госуправлению.

"Мы в срочном порядке не только примем качественно новый бюджет развития... но мы одновременно все сделаем для того, чтобы был новый комитет - комитет по стратегическому планированию и управлению качественному и эффективному. Я считаю, что у него будет огромная работа", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.