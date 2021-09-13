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Единый день голосования

КПРФ предложила создать думский комитет по стратегическому планированию и управлению

Лидер партии Геннадий Зюганов считает, что у этого комитета "будет огромная работа"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за создание в Госдуме профильного комитета по стратегическому планированию и госуправлению.

"Мы в срочном порядке не только примем качественно новый бюджет развития... но мы одновременно все сделаем для того, чтобы был новый комитет - комитет по стратегическому планированию и управлению качественному и эффективному. Я считаю, что у него будет огромная работа", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕдиный день голосованияКПРФ
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