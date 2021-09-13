Зюганов сообщил, что перед выборами участились атаки на его аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в последнее время выросла интенсивность атак на его аккаунты в социальных сетях, в связи с этим он создает резервный Telegram-канал "на случай форс-мажора".

"Выборы все ближе, а вместе с ними становятся все более интенсивными и атаки на мои аккаунты в соцсетях и микроблогах. Прежде всего, это относится к Telegram. Чтобы не допустить потери связи, я создаю резервный telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там!" - сообщается в Telegram-канале лидера компартии в понедельник.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.