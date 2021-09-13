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Пандемия COVID-19
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Песков: в окружении Путина есть проблемы с ковидом, но график президента пока не меняется

Президент ранее не исключил, что сам может уйти на карантин

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении есть проблемы с ковидом, поэтому он сам может уйти на карантин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при этом уточнил, что пока никаких изменений в графике Путина нет.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас, врачи изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом", - сказал президент в понедельник во время общения в Кремле с паралимпийцами, отметив, что надо разобраться, что реально происходит.

"Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеют", - добавил Путин.

Песков, в свою очередь, пояснил ТАСС, что о корректировке графика главы государства сейчас речь не идет. "Пока никаких изменений нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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