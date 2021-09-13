В корпус общественных наблюдателей за выборами в Москве вошли 16 тыс. человек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 16 тыс. человек вошли в корпус наблюдателей за ходом голосования в Москве. Большинство из них моложе 35 лет, сообщил в понедельник в Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"16 тыс. человек вошло в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Все они прошли обучение и в дни голосования с 17 по 19 сентября будут работать на каждом избирательном участке города", - написал Шапошников.

Согласно инфографике, которую разместил спикер, возраст 53,3% наблюдателей составляет от 18 до 35 лет, 23,3% - от 35 до 50 лет, 21,4% - более 50 лет. При этом 63% наблюдателей - женщины.

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.