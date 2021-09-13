Лавров: РФ ценит самостоятельность внешней политики Сан-Марино, в том числе по санкциям

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самостоятельность внешней политики Сан-Марино, в том числе в вопросе односторонних нелегитимных антироссийских санкций, создает дополнительные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества с РФ. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

"У нас общая нацеленность на углубление двустороннего взаимодействия. Сегодняшний визит по нашей общей оценке стал очень важным шагом в этом направлении. Мы очень ценим, что Сан-Марино проводит самостоятельную внешнюю политику, в том числе и в вопросе присоединения к односторонним нелегитимным санкциям, - сказал он. - Это создает дополнительные возможности для укрепления нашей практической кооперации, и мы сегодня говорили о том, какие есть варианты для наращивания сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах".

Лавров отметил, что стороны условились продолжать взаимодействие на различных международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы. "У нас есть заинтересованность в том, чтобы объединительный потенциал структур, которые в Европе функционируют, а именно ОБСЕ и Совет Европы, чтобы этот объединительный потенциал использовался в интересах продвижения позитивной повестки дня, а не для нагнетания риторики в агрессивной манере, которая, в общем-то, по сути дела, ставит под вопрос, а нужна ли нашим западным коллегам такая архитектура для того, чтобы выстраивать сотрудничество, а не для проведения русофобской линии", - указал глава МИД РФ.

Сан-Марино не присоединилось к антироссийским санкциям, введенным Европейским союзом, США и рядом других стран в отношении России в 2014 году.