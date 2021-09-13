Эксперты: единороссы могут получить на выборах 42-46% голосов, КПРФ - 17-19%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" может получить на выборах депутатов Госдумы 42-46% голосов избирателей, КПРФ - от 17% до 19%. Это следует из прогноза Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), в котором учитывались данные электоральной статистики и экспертные оценки.

"Мы предполагаем, что партия "Единая Россия" по результатам этих выборов получит 42-46% по федеральному списку. Результат КПРФ будет в диапазоне 17-19%, ЛДПР - 11-13%, 7-9% может получить "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - заявил руководитель ФоРГО Константин Костин в понедельник в ходе презентации прогноза. Он добавил, что Партия пенсионеров и партия "Новые люди" "находятся в полупроходной зоне" на думских выборах.

По словам Костина, рейтинг единороссов будет ниже, чем в 2016 году, так как партия "заплатит каким-то уровнем поддержки за важные, но тем не менее непопулярные реформы" и негативные последствия пандемии. "Пандемия - это некий форс-мажор, но люди так устроены, что власть и партия власти несут ответственность за все, что происходит, за любой негатив, который есть", - сказал он.

В то же время руководитель фонда отметил, что "Единая Россия" провела яркую предвыборную кампанию. "[У "Единой России] были очень точные обращения к большим целевым группам, впервые в таком объеме партия работала по мобилизации своих сторонников, поэтому политическая задача сохранения большинства или переподтверждения права на конституционное большинство [в Госдуме], возможно, будет решена", - считает он.

По мнению Костина, КПРФ в ходе предвыборной кампании активно пыталась стать главным выразителем протестных настроений, собрать "большинство протестных голосов". Он напомнил, что КПРФ заняла "очень жесткую позицию против вакцинации" и активно критиковала "меры, которые принимались по карантинным ограничениям". Костин отметил, что коммунисты изначально ожидали получить очень высокий результат, близкие к партии эксперты и технологи говорили о диапазоне от 25% до 30% голосов. "Максимум, что получит партия, - 19%. Это повторение результата, которое было в 2011 году, то есть с задачей выйти на какой-то новый исторический максимум по уровню поддержки КПРФ не справляется, это является одним из разочарований этой кампании", - считает он.

Рейтинги социологов

Ранее ВЦИОМ, фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) представили прогнозы результатов голосования на думских выборах. Согласно исследованию ВЦИОМ, проводившемуся с 6 по 8 сентября, "Единая Россия" может получить 42% голосов, КПРФ - 19%, ЛДПР - 11%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 8%, "Новые люди" - 5%.

По данным рейтинга ФОМ, единороссы могут получить 41,3% голосов, КПРФ - 19,2%, ЛДПР - 14,9%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7%, "Новые люди" - 4,6%. Согласно рейтингу ИНСОМАР, "Единая Россия" может получить 45,1% голосов, КПРФ - 18,6%, ЛДПР - 12%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 8,1%, "Новые люди" - 5,2%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.