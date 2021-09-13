Экс-глава МВФ Стросс-Кан может посетить марафон "Ночь выборов" в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан планирует лично посетить площадку всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2021. Время избранных", который проводится в последний день выборов в Госдуму, сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС политолог Алена Август.

"Международных экспертов очень много. Понятно, что кто-то может приехать, может не приехать именно на площадку. Среди тех, кто уже заявился, - Доминик Стросс-Кан", - пояснила Август.

Позже она уточнила ТАСС, что бывший глава МВФ планирует лично посетить площадку. "Он будет принимать участие в круглом столе, будет выступать в пресс-центре и на главной сцене", - подчеркнула политолог.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов - 2021. Время избранных" пройдет 19 сентября.