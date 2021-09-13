Путин прибыл в Нижегородскую область, где будет наблюдать за учениями "Запад-2021"

МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отрабатывают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Пространственный размах учений составляет более 2 тыс. км - от акватории Балтийского моря в Калининградской области до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. Всего в учениях "Запад-2021" участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Из них на территории Белоруссии в учениях задействовано 12 800 человек, в том числе до 2 500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".