Постпред РФ в Женеве: странам нужно сообща работать над восстановлением Афганистана

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно приложить усилия для разрешения гуманитарного кризиса в Афганистане и не перекладывать ответственность за ситуацию в стране друг на друга. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, который выступил на конференции по оказанию экономической помощи Афганистану.

"В настоящее время на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия Афганистану и его постконфликтного восстановления. Обеспокоенность вызывает социально-экономическая напряженность, усугубившаяся в том числе в результате пандемии COVID-19. Полагаем, что в таких условиях мировое сообщество должно работать сообща и не перекладывать ответственность за ситуацию друг на друга. Афганистан традиционно входит в число получателей российской гумпомощи, в том числе по линии ООН. В частности, в 2018-2021 годах по линии Всемирной продовольственной программы нами была оказана гуманитарная продовольственная помощь Кабулу в объеме $6 млн ", - сказал он.

Гатилов отметил, что пока "преждевременно вести разговоры о каком-либо признании режима талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан")". "Будем следить, каким образом обещания новой власти будут реализовываться на практике", - указал он, обратив внимание на то, что российская сторона "последовательно выступает за должный учет интересов всех этнополитических сил в Афганистане в построении нового государства".

"С учетом большого количества афганцев, желающих покинуть страну, необходимо не допустить осложнения миграционной ситуации в регионе и в мире. Беспокойство у нас вызывает возможность проникновения террористических и экстремистских элементов на территорию стран - соседей Афганистана, особенно в Центральную Азию. Считаем, что международное сообщество и в первую очередь традиционные западные доноры Кабула должны оказать действенную помощь населению этой страны (Афганистана) с целью снижения или полного купирования миграционных потоков", - добавил постпред РФ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собрал в понедельник в Женеве конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану. Как ранее объявил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, ее цель заключается в сборе $606 млн на помощь народу этой страны в ближайшие четыре месяца.

По оценкам спецкоординатора миссии ООН в стране по гуманитарным вопросам Рамиза Алакбарова, уже к концу сентября в Афганистане могут быть исчерпаны запасы продовольствия. Сейчас треть афганцев не знают наверняка, когда смогут поесть в следующий раз. О том, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа, если стране не будет срочно оказана помощь, Гутерриш за последние недели заявлял неоднократно.