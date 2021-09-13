Мезенцев: соглашения регионов РФ и Белоруссии важно актуализировать с учетом цифровизации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в понедельник в ходе встречи с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул значимость актуализации соглашений между регионами двух стран с учетом национальных программ цифровизации.

"Значимо - совместно с регионами провести мониторинг тех соглашений, которые действуют сегодня, чтобы с учетом национальных программ цифровизации внести в них своевременные и актуальные дополнения", - рассказал он ТАСС, говоря о встрече с Кочановой.

Мезенцев отметил, что "постоянный комитет Союзного государства видит одной из своих задач содействие реализации тех соглашений, которые подписали более 40 субъектов РФ с правительством и областями Белоруссии".

"Такая работа поможет совершенствованию регионального управления, большей адресности в оказании помощи и обеспечении социальной защиты граждан. Сегодня важно больше учитывать "цифровые" достижения передовых регионов, добившихся повышения эффективности всей системы управления и принципиально иного уровня обратной связи, учета мнения и предложений граждан. Такая информация была широко представлена на восьмом форуме регионов", - пояснил он.

Роль Форума регионов возрастает

По словам Мезенцева, в ходе встречи было особо подчеркнуто, что участие президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в пленарном заседании форума подтвердило значение межрегионального взаимодействия, которому главы государств оказывают серьезную поддержку. Он отметил, что это, по словам Кочановой, подтверждает, что роль и значение форума весомо возрастает. Она также отметила содержательность, высокий профессиональный уровень дискуссий на трибунах форума. Кочанова выразила признательность председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, российским сенаторам, которые обеспечили безупречный высокий уровень проведения столь значимого мероприятия в Москве.

"Столь широкое участие с обеих сторон руководителей субъектов федерации и областей Беларуси, города Минска, руководителей национальных академий наук, ведущих российских и белорусских ученых, специалистов в области цифровизации обеспечило внесение в пакет решений форума содержательных рекомендаций, всесторонне учитывающих современные тенденции формирования и развития "цифрового мира", его очевидных преимуществ, но и угроз, которые нужно учитывать и с которыми нужно уметь справляться. Без этого сложно добиваться большей успешности предприятий, принципиально нового, более широкого внедрения новых практик в реальных секторах экономики и социальной сфере, в ряде ведущих отраслей, которые характеризуют упрочение взаимодействия белорусской и российской сторон на новом этапе экономической интеграции", - пояснил Мезенцев.

Он также рассказал, что Кочанова "поддержала предложения о формировании плана проведения ряда выставок и публичных обсуждений, посвященных борьбе за сохранение исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, значимость проведения таких мероприятий, особенно в год 80-летия со дня ее начала.

"Подготовка новых музейных экспозиций в Брестской крепости - в поддержку уже реализованных ранее программ за счет союзного бюджета - будет продолжена, как и содействие сотрудничеству военно-исторических музеев наших стран, их поисково-исследовательской работе", - отметил государственный секретарь Союзного государства.

Восьмой форум регионов Белоруссии и России прошел с 29 июня по 1 июля в онлайн-формате. В ходе форума было заключено около 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных, межрегиональных, на уровне организаций. Еще одним итогом стало подписание соглашения о создании белорусско-российского делового совета. Основной упор участники сделали на укреплении взаимодействия стран в научно-технической сфере с учетом перспектив цифровизации, а также экономическом сотрудничестве в условиях пандемии, санкционного давления и неустойчивости мировых рынков.