В России начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам в Госдуму

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Запрет на публикацию прогнозов и социологических исследований, касающихся предстоящих выборов в Госдуму, начинает действовать со вторника на всей территории РФ, он продлится вплоть до завершения голосования 19 сентября.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, в течение пяти дней, предшествующих дню (последнему дню) голосования, а также непосредственно в день выборов запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, "иных исследований, связанных с указанными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц [включая сеть Интернет]". Поскольку в этом году выборы ввиду ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, запрет на публикацию данных соцопросов вступает в силу с 14 сентября и продлится до 21:00 мск 19 сентября. Именно в это время закроются избирательные участки в самом западном регионе РФ - Калининградской области, избиркомы начнут подсчет голосов, а социологические центры смогут опубликовать данные экзитполов (опросов граждан при выходе с избирательных участков).

"С 14 по 19 сентября опросы не публикуются и не обнародуются. Здесь ничего нового нет, это уже очень давно действует на всех видах выборов", - пояснила ТАСС секретарь ЦИК Наталья Бударина.

По ее словам, "логика очень простая - обеспечить свободное формирование волеизъявления избирателей, чтобы не было какого-то искажения воли избирателей уже непосредственно перед началом голосования". "То есть это традиционная история совершенно для всех видов выборов, в том числе и на этих она будет работать", - уточнила секретарь комиссии.

Впрочем, эксперты полагают, что в дальнейшем положение о запрете публикации соцопросов накануне выборов может быть скорректировано. Так, по мнению генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, отмена этой нормы могла бы стимулировать интерес к выборам. С другой стороны, это может быть чревато тем, что на рынок социсследований "может полезть много всякой заказухи", которую будут делать "мелкие, никому не известные [социологические] центрики, которые появляются к выборам просто для того, чтобы взять деньги у кого-то из игроков и опубликовать фальшивые рейтинги", предположил он ранее в интервью ТАСС.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.