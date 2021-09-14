Захарова назвала давление на Россию целью проекта США по демократизации Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Проект США по демократизации Украины направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру. Опять же основной целью и основной площадкой этой концепции является наша страна <...> Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять", - сказала она.

Захарова отметила, что этот проект не отвечает интересам народа Украины. "В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны", - подчеркнула дипломат.