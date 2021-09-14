"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы во вторник внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц - для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

В пресс-службе уточнили, что техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Одновременно с этим Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, которая предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Кроме Турчака авторами законопроекта также выступили руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник заявил, что кабмин готов поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. По оценке главы правительства, отмена обязательного ТО освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Согласно данным, которые приводит пресс-служба "Единой России", в РФ около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.