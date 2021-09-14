Генсек ШОС заявил о возросшей роли организации в нормализации ситуации в Афганистане

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Роль и значение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в нормализации ситуации в Афганистане существенно возросли на фоне вывода из этой страны войск США и их союзников. Об этом заявил ТАСС во вторник генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Политическая обстановка в мире и, особенно, вокруг стран Шанхайской организации сотрудничества на данном этапе продолжает оставаться неспокойной", - сказал он. "Кроме того, наблюдается тенденция к эскалации напряженности в прилегающих к пространству ШОС регионах, где появились новые очаги международной нестабильности", - продолжил генсек.

"В нынешних условиях полного вывода иностранных войск из Афганистана значительно возросли роль и значение ШОС в нормализации обстановки в этой стране", - указал он.

Восстановление легитимности власти

Также Норов сообщил, что ШОС считает важным восстановление легитимности власти в Афганистане путем мирного диалога. "Государства - члены ШОС считают важным ответственное восстановление легитимности государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны", - сказал он. "Они обращаются ко всем политическим силам этой страны с призывом принять необходимые меры в целях нормализации ситуации, восстановления мира, экономического развития, противостояния терроризму, экстремизму и наркопреступности", - добавил Норов.

В ШОС намерены содействовать Афганистану в становлении свободной от войны страны. "Государства-члены ШОС подтверждают намерение содействовать Афганистану в становлении мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков", - сказал он. "Странами ШОС в настоящее время рассматривается план практических мер содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана", - указал генсек.

Также ШОС рассматривает план практических мер содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.