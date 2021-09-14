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Единый день голосования
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Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн

В их числе Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко, а также Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Денис Мантуров, Михаил Мурашко и Максут Шадаев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, а также вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко приняли решение голосовать онлайн. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

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Кроме того, в электронном голосовании на выборах, которые будут проходить в России с 17 по 19 сентября, примут участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Накануне стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин также проголосует в онлайн-формате на выборах депутатов Госдумы.

Возможность дистанционного голосования закреплена федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 мая 2020 года. На выборах в сентябре онлайн-формат доступен избирателям семи регионов страны: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

Электронное голосование будет проходить с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.

Теги
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