{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин проведет в режиме онлайн встречу с тульским губернатором Дюминым

Алексей Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет во вторник встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня Путин встретится с губернатором Тульской области Дюминым. Тоже в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года и участвует в выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
Песков не стал комментировать информацию СМИ о прибытии российских инструкторов в Мали
Представитель Кремля переадресовал вопрос об этом в Минобороны
Песков не стал комментировать информацию СМИ о прибытии российских инструкторов в Мали
Читать полностью