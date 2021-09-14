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Встречу Путина с президентом Ирана отложили на неопределенный срок

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси отложена "до следующей оказии" в связи с уходом российского лидера на самоизоляцию. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи. Отложено до следующей оказии", - сказал Песков.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали в кулуарах VI Каспийского медиафорума сообщил журналистам, что Раиси и Путин могут встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

При этом во вторник стало известно, что президент России принял решение уйти на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом. Как уточнила пресс-служба Кремля, с учетом этого Путин примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов ШОС и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранПесков, Дмитрий СергеевичРаиси, Эбрахим
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