Песков: о встрече Путина и Асада не сообщалось заранее из соображений безопасности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада не анонсировалась из соображений безопасности, объяснил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать, это совершенно очевидно. Из этих соображений она [встреча лидеров] не анонсировалась", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что "вся информация [о переговорах] была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой".

Утром во вторник Кремль сообщил о переговорах Путина и Асада, которые прошли в понедельник в Москве.