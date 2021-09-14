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Глава Вологодской области Кувшинников написал книгу о том, как стать губернатором

Книга написана в формате художественного рассказа о трудностях и успехах в работе губернатора

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников написал книгу о работе руководителя регионом под названием "Как стать губернатором и остаться в живых" и планирует представить ее в октябре.

"Мне очень часто молодежь, мои дети - у меня три сына - задают вопросы: как добиться [успеха], как стать губернатором, какие компетенции нужно развивать, как преодолевать трудности, как принимать управленческие решения, которые идут вразрез с государственными направлениями политики. Я взял и написал книгу, которую 15 октября буду презентовать. <... > Название интересное - "Как стать губернатором и остаться в живых", - сказал Кувшинников на лекции в РАНХиГС "Опыт управления регионом".

По его словам, книга написана в формате художественного рассказа о трудностях и успехах в работе губернатора.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. Родился 2 февраля 1965 г. в городе Череповце (Вологодская область). В сентябре 1982 года пришел работать на Череповецкий металлургический завод в цех ремонта коксохимического оборудования коксохимпроизводства слесарем по ремонту металлургического оборудования, проработал на предприятии около 20 лет. Около четырех лет занимал должность мэра Череповца.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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