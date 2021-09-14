МИД РФ: публикации Der Spiegel о "гаванском синдроме" наносят вред отношениям России и ФРГ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Германский журнал Der Spiegel, опубликовавший с разницей в четыре дня две статьи о так называемом гаванском синдроме у сотрудников посольства США в Берлине, создает негативный фон вокруг России и наносит ущерб отношениям Москвы и Берлина. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении МИД РФ, посвященном антироссийской кампании в германских СМИ.

В российском дипведомстве обратили внимание на публикации Der Spiegel "Возможное нападение с помощью звукового оружия на сотрудников посольства США в Берлине" и "Лучи из засады". "В подаче журналистов Der Spiegel, которым помогали известные фальсификаторы Bellingcat, наша страна якобы реализует некую секретную программу дистанционного воздействия с помощью опасных волн (ультразвукового, микро- и радиоизлучения) на целевых абонентов через мобильные устройства. Целевыми абонентами, как можно догадаться, выступают сотрудники посольства США в ФРГ, причем курирующие российское направление, в том числе российско-германское газовое сотрудничество и кибербезопасность", - говорится в сообщении МИД.

"Абсурдность обвинений в наш адрес авторов статей отнюдь не смущает. Читателям пытаются навязать совершенно невероятные версии, что российские спецслужбы каким-то образом доставили оборудование в ФРГ - страну НАТО - и осуществляют там облучение американских дипломатов. Вопрос, зачем, авторы псевдорасследования оставляют без ответа. Отсутствуют также какие-либо доказательства причастности России к инцидентам, - подчеркнули на Смоленской площади. - Вне всякого сомнения, в данном случае речь идет об очередном звене в цепи скоординированных действий западного медиасообщества, действующего в интересах властей США, по созданию негативного фона вокруг России и нанесению дополнительного ущерба российско-германским отношениям".

В МИД призвали в связи с этим ознакомиться с уже сделанными ведомством заявлениями на тему "гаванского синдрома" у американских дипломатов.

О "гаванском синдроме"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в таких инцидентах на Кубе.