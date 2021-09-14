В ЦИК пришло более 6 млн заявок на голосование онлайн и по месту нахождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Прием заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель" завершился в ночь на вторник, всего поступило более 6 млн заявлений. Об этом ТАСС во вторник сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Всего в рамках "Мобильного избирателя" и на участие в ДЭГ подано 6 094 224 заявления", - сказал Булаев, добавив, что окончательные данные по принятым заявлениям сообщат после проведения проверки.

По данным ЦИК, конкретно на онлайн-голосование в семи субъектах РФ поступило 2 801 042 заявки. Больше всего заявлений на ДЭГ в Москве - 2 163 070 заявлений, затем идут Ростовская область (включая россиян, проживающих на территории ДНР и ЛНР) - 302 729, Нижегородская область - 127 503, Ярославская область - 86 758, Курская область - 50 775, Мурманская область - 49 356, Севастополь - 20 851. В рамках "Мобильного избирателя" во всех регионах подано 3 293 182 заявления.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования проходил со 2 августа. Для этого необходимо было иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могли подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотели проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могли подать соответствующие заявления также со 2 августа. Прикрепиться к участку для голосования можно было в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно было и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.