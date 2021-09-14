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Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники

По оценке президента, очень многое сделано для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением.

"Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения", - сказал глава государства на совещании с членами правительства и руководства "Единой России".

По оценке Путина, отечественные военные техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, "весь мир это хорошо знает".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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