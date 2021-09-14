Путин призвал сохранить парламентское ядро для оперативного решения социальных вопросов

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власти могли бы опираться при решении социальных вопросов. Такую позицию глава государства обозначил на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" во вторник.

"По социальным вопросам там (в парламенте - прим. ТАСС) разногласий, как правило, не бывает, но нам нужно это ядро сохранить в парламенте, на которое мы могли бы опираться, решая вопросы подобного рода", - сказал президент.

Он указал на необходимость выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. При этом, отметил Путин, данный вопрос еще предстоит согласовать с будущим составом парламента.

"Нам нужно достроить стройную систему поддержки семей с детьми. Именно достроить, у нас там есть еще ниши, которые мы должны обязательно заполнить. И выстроить ее от рождения ребенка до окончания школы. Такие возможности у нас есть, подходы понятны", - подчеркнул президент и обратил внимание, что в этом контексте очень востребована работа детских обмудсменов, "с тем чтобы иметь обратную связь о том, что происходит в реальной жизни".