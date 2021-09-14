Заместитель гендиректора "Россетей" Константин Михайлик стал замглавы Минстроя

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя генерального директора ПАО "Россети" Константина Михайлика на должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Михайлика Константина Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - отмечается в документе.

Как сообщила пресс-служба Минстроя России, Михайлик на посту замминистра будет отвечать за цифровую трансформацию строительной отрасли и ЖКХ.

Константин Михайлик родился в 1983 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "Юриспруденция" и Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "Финансы и кредит". Кандидат юридических наук.

С 2015 по 2018 год занимал должность первого заместителя гендиректора ПАО "МРСК Центра". Затем с 2018 по 2020 год - заместителя генерального директора по операционной деятельности ПАО "Россети", а с 2020 года - заместителя генерального директора по цифровой трансформации компании. Победитель конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 годов.

Ранее Мишустин освободил от должности заместителя главы Минстроя РФ Александра Козлова.