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Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Стороны также обсудили перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях ее стабилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждались перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанПакистанРоссия
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