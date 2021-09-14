Путин пообщался с педагогами и учениками Центра поддержки одаренных детей в Ясной Поляне

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Педагоги и ученики яснополянского центра для одаренных детей в Тульской области во вторник по видеосвязи рассказали президенту РФ Владимиру Путину о своих впечатлениях о работе центра. Представители учреждения пообщались с главой государства в рамках телемоста с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Путину рассказали, что в центре обучаются школьники 10-11-х классов, обучение ведется по гуманитарному и естественно-научному направлениям с учетом потребностей и интересов каждого ребенка. В центре занимаются ребята из разных районов Тульской области.

Ученица 11 "А" класса Алена рассказала президенту, что ей "всегда была близка тема Ясной Поляны и всего, что связано со Львом Николаевичем Толстым". По словам девушки, учащиеся центра реализуют совместные проекты с сотрудниками музея писателя в Ясной Поляне по экологии, истории и литературе. Старшеклассница отметила, что собирается поступать в ведущие театральные вузы страны на факультет режиссуры или на факультет рекламы и связей с общественностью.

"Вы говорите: "Приезжаю в Тулу", - уточнил Путин. - Вы учитесь в этом центре, это что интернатная система? Где вы живете?" Алена пояснила, что воспитанники центра на самом деле живут и учатся в нем, но на выходные приезжают домой. "В Тулу я приезжаю часто, Ясная Поляна находится в 15 минутах от Тулы", - добавила ученица. "В моем представлении это нечто единое целое", - отметил на это глава государства.

В ходе телемоста Дюмин доложил президенту, что за последние три года в Тульской области ввели в эксплуатацию 15 детских садов, строятся еще восемь (пять из них будут сданы в этом году). "Ваше поручение по ликвидации очередности в детские сады, включая группу для детей до трех лет, выполнено в конце 2020 года", - отметил губернатор. Он также напомнил, что в 2018 году в регионе "впервые за долгое время" начали появляться новые школы, уже построены и работают три, строятся две школы. Также в области усилена работа по поддержке талантливой молодежи, одаренных детей, доложил Дюмин.