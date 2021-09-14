У посольства России в Аргентине будут дежурить полицейские в день выборов в Госдуму

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сентября. /ТАСС/. Аргентинские власти направят дополнительные силы полиции к посольству России в Буэнос-Айресе для обеспечения безопасности в день выборов в Государственную думу. Об этом сообщил посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

"Аргентина не относится к странам повышенного террористического или иного риска, но инциденты бывают везде, поэтому мы заблаговременно направили ноту в МИД Аргентины, поддерживаем контакты с федеральной полицией. У нас есть подтверждение, что два дополнительных мобильных поста будут дежурить весь день у посольства", - сказал он журналистам.

По оценкам дипмиссии, на участок в посольстве 19 сентября придут порядка 300 избирателей с учетом того, что в стране сохраняются ограничения, введенные из-за пандемии. "У нас на консульском учете стоит около 2 000 человек, но, как и в любой другой стране, традиционно на выборы приходит незначительная часть от тех, кто зарегистрирован. Но приходят и те, кто не зарегистрирован", - отметил посол. Выездное и досрочное голосование в Аргентине в этом году проводиться не будет.

Феоктистов также подчеркнул, что в посольстве обязательно будут соблюдаться меры для защиты избирателей и членов комиссии от заражения коронавирусом. Войти в здание можно будет только в медицинской маске. Кроме того, у всех избирателей будут проверять температуру.