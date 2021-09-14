{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Захарова подтвердила информацию о большом массиве данных о вмешательстве США в выборы в РФ

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатический источник сообщила о наличии "колоссального массива" вскрытых данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в выборы в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Информация о наличии большого массива данных о вмешательстве американских спецслужб и цифровых компаний в выборы в России соответствует действительности. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Изложенная в статье "Коммерсанта" информация соответствует действительности", - указала дипломат.

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатический источник сообщила о наличии "колоссального массива" вскрытых данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в выборы в России.

Ранее Захарова обратила внимание на то, что, по информации Роскомнадзора, IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения "Умное голосование", в основном происходят из США, а его разработчики связаны с Пентагоном.

Теги
СШАРоссияЕдиный день голосованияЗахарова, Мария Владимировна
Смена власти в Афганистане
Замглавы МИД РФ и глава МККК обсудили сотрудничество в контексте ситуации в Афганистане
Также в ходе встречи продолжалось подробное обсуждение гуманитарной повестки в Сирии и Нагорном Карабахе
Читать полностью