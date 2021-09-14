Захарова подтвердила информацию о большом массиве данных о вмешательстве США в выборы в РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Информация о наличии большого массива данных о вмешательстве американских спецслужб и цифровых компаний в выборы в России соответствует действительности. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Изложенная в статье "Коммерсанта" информация соответствует действительности", - указала дипломат.

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатический источник сообщила о наличии "колоссального массива" вскрытых данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в выборы в России.

Ранее Захарова обратила внимание на то, что, по информации Роскомнадзора, IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения "Умное голосование", в основном происходят из США, а его разработчики связаны с Пентагоном.