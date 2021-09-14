Постпред РФ в Вене сообщил об отсутствии оснований для резолюции МАГАТЭ с критикой Ирана

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Совет управляющих (СУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет принимать резолюцию с критикой в адрес Ирана из-за его ядерной программы, поскольку для такого документа нет оснований. Об этом сообщил во вторник ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене и управляющий от РФ в СУ МАГАТЭ Михаил Ульянов, комментируя обсуждение на текущей неделе иранской ядерной проблемы на сессии этой международной структуры.

"Я думаю, что резолюции с критикой Ирана на Совете управляющих МАГАТЭ не будет. С учетом состоявшегося визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и достигнутых там договоренностей для такой резолюции нет никаких оснований", - сказал дипломат.

Россия приветствует готовность Ирана вернуться к переговорам по ядерной сделке, заявил постпред при международных организациях в Вене.

Признаков работы Ирана над созданием ядерной бомбы нет, сообщил постпред РФ в Вене.