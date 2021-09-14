Эксперт: случай Франчетти заставляет задуматься о системной защите граждан РФ за границей

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Дело с задержанием в Чехии гражданина России Александра Франчетти, взятого под стражу по запросу Украины, поднимает вопрос о необходимости системной защиты за границей российских граждан, в том числе принимавших участие в воссоединении Крыма с Россией. Об этом заявил во вторник ТАСС руководитель Информационно-правового центра российских соотечественников в Брюсселе Сергей Петросов.

"Формальных оснований обвинять Чехию в противоправных действиях нет. Задержание Франчетти осуществлено по официальному международному запросу Украины, в котором Киев мог, например, обвинить российского гражданина в террористической деятельности. Теперь вопрос о правовой обоснованности этого запроса с точки зрения возможной экстрадиции гражданина РФ на Украину должен решать чешский суд", - отметил Петросов.

"С другой стороны, подобные запросы обычно поступают не в отдельно взятые страны, они попадают в международные базы данных, следовательно, российские власти должны о них тоже знать и предупреждать своих граждан, которые с точки зрения российского законодательства ни в чем не виноваты, о существующей потенциальной угрозе их задержания при выезде из страны", - сказал Петросов.

Он подчеркнул, что стратегически для России очень важно, "используя международные институты и организации, добиваться, чтобы простое обвинение в участии в событиях "Крымской весны" и в воссоединении Крыма с Россией не могло рассматриваться судами третьих стран как основание, достаточное для выдачи людей на Украину, какие бы правонарушения им не вменялись".

Александр Франчетти прибыл в Прагу примерно 10 дней назад для встречи с 19-летней дочерью Дией, с которой не виделся два года.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крыма с Россией.