Рябков: обсуждать баллистическую программу Ирана можно при его политической воле

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность обсуждения программы Ирана по разработке баллистических ракет. По его словам, это возможно, но при наличии политической воли Тегерана и после восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"При наличии политической воли разговор об этом (о баллистической программе Ирана) возможен, но во всем важно быть последовательными. <...> Мы не можем никому ничего навязывать. Мы призываем американцев и европейцев быть реалистами: сначала договориться о восстановлении иранской ядерной сделки, дальше понять, когда и как можно обсуждать эти или иные вопросы", - сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам замминистра, вышедшие из СВПД США "должны сделать первый шаг навстречу Ирану, вернуться к сделке". Кроме того, он указал на важность снятия с Тегерана оружейного эмбарго.

Рябков также отметил, что пауза в переговорах в Вене по СВПД "связана в том числе с переходом от одной администрации к другой в Иране".

13 сентября официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил, что власти республики в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов консультаций с участием всех подписавших СВПД стран (Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. В конце июня стороны сделали перерыв в работе, который затянулся из-за президентских выборов в исламской республике и формирования там нового правительства.