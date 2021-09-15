Исследование: парламентские партии и "Новые люди" лучше всех подготовились к выборам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" опережают остальных участников по уровню подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. Об этом говорится в исследовании комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), документ есть в распоряжении ТАСС.

"Итоговый рейтинг качества избирательных кампаний партий можно кластеризовать на три группы. "Большая пятерка" - парламентская четверка плюс "Новые люди" (пять партий, которые существенно опережают остальные партийные силы по уровню подготовки к выбора). "Перспективные" - в данный кластер попали Партия пенсионеров за социальную справедливость, "Родина", "Яблоко" и "Российской партии свободы и справедливости" [РПСС]. Это партии, способные конкурировать с "большой пятеркой" по единичным критериям качества, но существенно уступающие по организации избирательной кампании в целом", - подчеркивается в исследовании.

В третью группу, по мнению политологов, входит группа партий, "не сумевшая нащупать свои сравнительные преимущества". Эксперты РАСО определили избирательную кампанию "Единой России" как наиболее качественную, на втором месте расположилась КПРФ, тройку лидеров замыкает ЛДПР. "Единая Россия" обеспечила лидерскую позицию за счет активной полевой кампании, доминирования в СМИ и управления повесткой. КПРФ обеспечивает качество избирательной кампании за счет понятного месседжа и удачной сшивки выборов разных уровней. По мнению экспертов, ЛДПР удачно формирует базовый месседж кампании, ведет эффективную работу с размещением агитации на билбордах и качественно управляет повесткой", - говорится в исследовании.

Партия "Новые люди", по оценкам экспертов, занимает четвертое место по качеству ведения избирательной кампании. Согласно исследованию, партия "эффективно формулирует уникальный идеологический месседж", а также демонстрирует высокий уровень подготовки к дебатам. По последнему критерию партия незначительно уступает только "Единой России", считают эксперты. Еще одним значимым сравнительным преимуществом "Новых людей" эксперты РАСО называют высокий уровень присутствия партии в социальных сетях.

"На пятом месте расположилась партия "Справедливая Россия - За правду", которая опережает "Новых людей" по качеству управления повесткой, сшивки выборов и работы "в поле", - уточняют авторы исследования.

Партии не из "большой пятерки"

Эксперты РАСО отмечают, что остальные партийные силы, участвующие в выборах, существенно уступают "большой пятерке", однако в исследовании указывают и на их сильные стороны.

"Выделим Партию пенсионеров, которая на равных конкурирует с парламентскими силами по качеству донесения месседжа до избирателей и присутствию на билбордах, работе с агитационными материалами. Следом, по суммарной оценке ресурсов, идет партия "Родина" за счет высокого уровня подготовки к дебатам. "Яблоко" поддерживает минимально необходимый уровень эффективности за счет месседжа и сравнительно высокого уровня присутствия в социальных сетях. Харизма [лидера "Российской партии свободы и справедливости"] Максима Шевченко позволяет РПСС получить высокие экспертные оценки за качество дебатов и работу в соцмедиа", - сказано в исследовании.

Исследование проводилось с 6 по 14 сентября 2021 года, было опрошено 60 практикующих политконсультантов и членов комитета по политтехнологиям РАСО.