ЦИК получил 93 обращения из-за возможного принуждения к голосованию на выборах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 93 обращения от граждан на возможное принуждение к голосованию на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре.

"На самом деле по возможным принуждениям именно к электронному голосованию в ЦИК поступило всего-навсего 25 обращений, из них 23 - из Москвы, по одному - из Мурманской и Ярославской областей. Материалы по всем этим обращениям мы оперативно направляем в Генпрокуратуру, мэру Москвы и в Общественный штаб по наблюдению за выборами", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

По ее словам, каждый такой случай "тщательно расследуется, ЦИК держит ситуацию на контроле". "Для многомиллионной Москвы это немногочисленные случаи, тем не менее ЦИК относится к этому более чем серьезно. Аналогично проверяются и две жалобы из Мурманской и Ярославской областей. По восьми обращениям из этих 25 информация не подтвердилась; два обращения с жалобами на действия руководителей организаций направлялись лицами, которые, как установлено в результате проверок, в данных организациях не работают; одно обращение подтвердилось, руководитель этой организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Остальные - в стадии проверок", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что также есть попытки к принуждению голосовать традиционным способом "со стороны некоторых руководителей предприятий разных форм собственности, а не только государственных". "Но по сравнению с прошлыми временами их стало гораздо меньше. В ЦИК на этот раз поступило в общей сложности всего 68 обращений, каждое из которых тоже тщательно проверяется", - сказала Памфилова.

Она добавила, что избиратели "к подобным покушениям на их свободу волеизъявления стали относиться крайне нетерпимо". "Многие из них не боятся обращаться к нам за помощью, зная, что мы их защитим. И никто не посмеет их уволить, несмотря на разного рода угрозы. Наоборот, административные предупреждения и наказания должны неотвратимо настичь руководителей, которые еще не поняли, что подобные методы в нынешних условиях не только бессмысленны, но и вредны для страны, для легитимности выборов", - заключила председатель ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.