Памфилова: дискредитация выборов в России хорошо оплачивается "партнерами" Запада

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Целенаправленная работа по дискредитации выборов в РФ ведется с небывалым размахом, она хорошо оплачивается западными "партнерами". Такое мнение выразила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно, и она хорошо организована, хорошо оплачивается западными "партнерами" и уже не такая грубая, как раньше, но не менее лживая и лицемерная", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете" в среду.

Она отметила, что размах работы по дискредитации выборов в РФ является "небывалым". "Вся наша "свежая" эмиграция на подхвате, каждый день "трудятся" на этой "плодоносящей" ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне", - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.