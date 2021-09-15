В ОДКБ появится совет по вопросам биологической безопасности

ДУШАНБЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Душанбе приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата российского Совбеза (СБ).

"Создаваемый координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах - членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - говорится в сообщении.

Его функциями станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием биологических факторов. Кроме того, страны намерены совершенствовать правовую базу сотрудничества в рамках ОДКБ и усиливать взаимодействие профильных структур в сфере биологической безопасности.

В заседании принял участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.