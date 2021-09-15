Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с НАТО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия готова разговаривать с Североатлантическим альянсом, но диалог должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

"Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства указал, что НАТО сейчас пытается убедить РФ вернуться к обновлению Венского документа о транспарентности военной деятельности, "чтобы сделать его еще более интрузивным". "Мы говорим: Венский документ был заключен, и мы его, кстати, выполняем в той редакции, которая была в 2011 году, [был заключен] на момент определенного соотношения сил между РФ и НАТО на Европейском континенте. И те процедуры, которые в этом документе предусмотрены, они соответствовали тому балансу сил, - продолжил министр. - Запад сейчас пытается ужесточить инспекции. Мы на это идти не хотим, просто потому что Запад резко изменил вот этот баланс. На земле ситуация сейчас совершенно другая".

Он добавил что, если НАТО хочет совершенствовать Венский документ, то Россия предлагает вернуться "на позиции, которые обе стороны занимали в конце 1990-х годов, и тогда можно будет еще более транспарентно обеспечивать доверие друг к другу".

По словам Лаврова, Запад отвергает аргументы РФ, считает, что "имеет право делать все, что он хочет делать, в нарушение всего и вся". "Но даже в этой ситуации пару лет назад наш Генеральный штаб официально предложил натовцами целую серию мер доверия, одна из которых и первая из которых, договориться о том, чтобы отодвинуть учения и на на нашей стороны, и на стороне Североатлантического альянса на определенную дистанцию от линии соприкосновения. Категорический отказ, равно как и отказ договориться о той дистанции, которую не должны уменьшать самолеты боевые и боевые корабли России и Сероатлантического альянса", - добавил министр.

"Так что у нас нет недостатка доброй воли, но два года подобного рода предложения мурыжатся, извините за выражение, в Североатлантическом альянсе. И в целом они категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму", - подчеркнул глава МИД РФ.