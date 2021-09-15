Лавров: посол США обещал изучить полученные документы о вмешательстве в выборы в РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан обещал изучить переданные ему в МИД РФ 10 сентября документы относительно вмешательства американских компаний в российские выборы. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

"Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Мы ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что интернет-компании и ресурсы должны, в данном случае, подчиняться закону РФ, несмотря на заявления США об их независимости от государства. "У нас есть основания полагать, что американское государство тоже не совсем беспомощно в этом конкретном вопросе", - заключил он.

Посол в Москве Джон Салливан 10 сентября был вызван в МИД РФ, где встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. На Смоленской площади заявили, что российский дипломат предъявил собеседнику доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.