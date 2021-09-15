Лавров: РФ не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, вызванные Западом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные по итогу миграционные кризисы. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, тема нелегальной миграции возникла после того, как НАТО разбомбила Ливию и разрушила ливийскую государственность. "На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено", - указал глава дипведомства.