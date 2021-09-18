Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосов за первые сутки превысила 23%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования на 08:00 мск 18 сентября превысила 23%. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 08:00 мск бумажными бюллетенями проголосовали 6,98%, это 534 тыс. человек. Онлайн проголосовали 1,271 млн человек, за период с 20:00 мск до 08:00 мск - порядка 95 тыс человек. <…> Так, явка онлайн-голосования - 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве - 23,07%", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что на дому проголосовали порядка 120 тыс. избирателей из 200 тыс. подавших заявления. "На онлайн-голосовании за первые сутки функцией переголосования воспользовались 50 тыс. человек, преимущественно в бюллетенях для голосования по партийным спискам", - отметил Венедиктов.

По его словам, в первый день были аннулированы голоса 423 избирателей из восьми переносных урн для надомного голосования в восьми избирательных участках, но "нет ни одного аннулирования в стационарных ящиках, ни одного аннулирования в онлайн-голосовании". Глава Общественного штаба по наблюдению добавил, что система электронного голосования работает без сбоев, при этом зафиксированы две компьютерные атаки, которые совпали с "наплывом" людей. "Сейчас все работает, очереди нет. Мы готовы к новым атакам. <…> В центральном округе наименьшее количество избирателей записались на электронное голосование, в этом избирательном округе меньше всего проголосовало онлайн", - уточнил Венедиктов.

Он также отметил, что камеры видеонаблюдения на участках не выключались, наблюдатели продолжали работать в штабе и ночью. По его словам, "внесение бюллетеней проголосовавших на дому в КОИБы после закрытия участков прошло гладко", новые инструкции Центральной избирательной комиссии были исполнены.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

В новость внесена правка (09:11 мск) - передается с уточнением в цитате в связи с изменением информации спикером, верно - порядка 95 тыс.