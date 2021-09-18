В избиркоме Крыма ответили на санкции Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев ответил на введение властями Украины санкций в отношении участников выборов в Госдуму на полуострове пословицей о собаке, лающей на караван.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме", - сказал Малышев в субботу журналистам.

Председатель избиркома уточнил, что по итогам первого дня голосования явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тыс. крымчан. В субботу, во второй день голосования, все участки для голосования в регионе открылись в 08:00.

В дни голосования в Крыму работают 1 131 избирательный участок (в том числе 260, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней) и еще один дополнительный в международном аэропорту Симферополя, где смогут проголосовать туристы. Также в воскресенье откроются 37 дополнительных участков в больницах и один в СИЗО города Симферополя.

Всего в республике около 1,5 млн избирателей. Зарегистрированы более 12 тыс. избирателей из других регионов, наибольшее количество прикреплены к участкам в курортных Алуште, Евпатории, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов. Кроме выборов в Госудуму, дополнительные выборы по отдельным одномандатным округам пройдут в трех муниципалитетах: Ялтинский горсовет, Феодосийский горсовет, Уютненский сельский совет Сакского района.