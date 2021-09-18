Перминов: порядка 99% обращений в ситуационные центры единороссов являются фейками

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" из поступивших в первые сутки голосования более 45 тыс. сообщений являются фейками. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.

"Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" в первые сутки голосования являются фейками. Всего ситуационные центры партии проверили более 45 тыс. обращений. Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях. Была видна увеличенная плотность информационного сигнала - когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину. Однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности", - сказал Перминов, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он добавил, что из общего количества звонков и сообщений, поступивших в ситуационные центры партии, большая часть касалась процедурных вопросов, а также текущей ситуации на избирательных участках. "Сами наблюдатели только 654 сообщения обозначили как данные о нарушениях, что крайне мало в масштабах всех страны. Сокращается число жалоб, связанных с превышением полномочий со стороны членов участковых избирательных комиссий (УИК). Показала свою эффективность практика непрерывного обучения членов УИК с правом решающего голоса", - отметил политик.

Перминов добавил, что в ситуационный центр партии стекается информация не только о юридически значимых нарушениях, но и все сообщения из СМИ и соцсетей.