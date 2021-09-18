Новосибирский облизбирком проверит данные о принуждении пенсионерки к голосованию на дому

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия в Новосибирской области началу проверку опубликованных в Telegram-каналах сообщений о принуждении пожилой женщины к надомному голосованию на выборах в Госдуму членами избирательной комиссии. Об этом ТАСС в субботу сообщили в избиркоме.

Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором члены избирательной комиссии принуждают к голосованию пожилую женщину, которая на него не записывалась.

"Об этом случае нам известно, сейчас эта информация проверяется", - сказала собеседница агентства.

На выборы в Госдуму в Новосибирской области зарегистрированы 40 кандидатов. Они были выдвинуты 14 политическими партиями, кандидаты которых регистрировались без сбора подписей. Кроме того, на территории муниципалитетов региона проходят 43 муниципальные избирательные кампании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.