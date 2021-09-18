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Единый день голосования

За ночь явка избирателей на ДЭГ в Севастополе выросла до 63,96%

Ночью свои голоса отдали 1,3 тыс. избирателей

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей, участвующих в выборах в Госдуму в электронном формате, выросла до 63,96% благодаря тому, что 1,3 тыс. человек проголосовали ночью. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской избирательной комиссии.

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"Стартовал второй день голосования. Все 180 [стационарных] участков в Севастополе открылись и готовы принять избирателей. А вот онлайн-голосование продолжалось и ночью. За это время дистанционно проголосовали 1 300 человек", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, всего в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) уже приняли участие 13 285 севастопольцев, ранее подавших заявки на онлайн-участие в выборах. На текущий момент явка на ДЭГ составляет 63,96%. Всего в Севастополе голосовать онлайн планируют более 6% избирателей - почти 20,8 тыс. человек.

В Севастополе 17-19 сентября выбирают депутатов, которые представят город в Госдуме, а также проходят довыборы в городское законодательное собрание и местные выборы. Всего будет работать 180 участковых избирательных комиссий и шесть временных участков в больницах и военных частях. В городе зарегистрированы около 326,5 тыс. избирателей.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходит в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСевастополь
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