В Общественной палате РФ за первый день выборов выявили порядка 7 тыс. фейков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ только за первый день голосования выявили порядка 7 тыс. ложных сообщений о выборах в Госдуму, их удавалось опровергать сразу. Об этом в субботу на брифинге сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Он заметил, что, по состоянию на четверг, киберволонтеры "за период с января по сентябрь выявили 5 тыс. фейков о выборах". "А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день", - сказал он.

Малькевич отметил, что "к утру субботы накал удалось сбить". Благодаря видеонаблюдению и работе журналистов такие сообщения "купировались на взлете".

По словам члена ОП, "на первом месте по числу вбросов, по числу ложных сообщений находятся Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. "При этом часть этих сообщений - полная ахинея", - констатировал Малькевич, приведя в пример информацию, что на ряде участков люди голосуют без масок. Кроме того, продолжил он, авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай "избирательной карусели". Фейки приходят с недавно созданных интернет-акаунтов.

"Большое количество фейков связано с Крымом, с Севастополем. И действительно, очень много случаев, когда дается неправильная интерпретация, абсолютно безграмотная, при полном несоответствии реальной ситуации", - заметил со своей стороны председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Малькевич резюмировал, что на распространение фейков тратятся большие средства, однако "многие сделаны по принципу тяп-ляп". Член ОП допустил, что после выборов такая ложная информация будет использована западными СМИ.