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Единый день голосования

Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму на участке в Московской области

Председатель Центризбиркома отметила, что все санитарные нормы были соблюдены
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова ЦИК РФ/ТАСС
Описание
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© ЦИК РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в субботу проголосовала на выборах депутатов Госдумы на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра).

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"В 10 утра я проголосовала на своем участке в Павловской Слободе. Все санитарные нормы были соблюдены, все нормально, все на месте. Народ потихонечку подходит на участок утром", - сказала Памфилова ТАСС.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования идут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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