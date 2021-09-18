Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму на участке в Московской области

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в субботу проголосовала на выборах депутатов Госдумы на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра).

"В 10 утра я проголосовала на своем участке в Павловской Слободе. Все санитарные нормы были соблюдены, все нормально, все на месте. Народ потихонечку подходит на участок утром", - сказала Памфилова ТАСС.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования идут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.