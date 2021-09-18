Избирком Кузбасса проверит данные о возможном вбросе бюллетеней на одном из участков

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Кузбасса проводит проверку информации о возможном вбросе бюллетеней для голосования на одном из участков в городе Осинники, после того как в СМИ была опубликована соответствующая видеозапись. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

Как сообщает издание "Тайга. Инфо", опубликовавшее видео, запись сделана вечером 17 сентября одним из членов УИК. На кадрах другие члены участковой комиссии в Осинниках после закрытия участка перекладывали стопки бланков для голосования в похожий на сейф-пакет конверт. Когда одна из женщин заметила, что ее снимают через окно, она попыталась спрятаться.

"В Избирательную комиссию Кузбасса обращение по этому факту не поступало, мы отрабатываем его по карте нарушений. <...> Идет разбирательство", - сказал официальный представитель избиркома.

Явка в Кемеровской области на выборах в Государственную думу по итогам первого дня голосования составила 33,74%. Предыдущие выборы в Госдуму на территории Кузбасса прошли при рекордной явке - 86,8%. Всего в регионе, по данным регионального избиркома, свыше 1,95 млн избирателей. Кроме депутатов Госдумы в Кузбассе выбирают также депутатов в советы двух крупных городов региона - Кемерова и Новокузнецка.