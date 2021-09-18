Володин в Москве проголосовал на выборах в Госдуму

"Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра [будет] завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор", - сказал он журналистам.

По его словам, высокая явка избирателей требует от будущих депутатов большей ответственности. "Если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению своих обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли и сделали выбор, поддержали их. Это ко многому обязывает", - уверен политик.

"Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно", - заключил Володин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.