Лавров проголосовал на выборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал в субботу на выборах в Госдуму, передает корреспондент ТАСС.

Глава российского дипведомства отдал свой голос на участке №73, расположенном в школе 1 520 в Малом Кисловском переулке в Москве. Глава МИД поприветствовал пришедших на участок избирателей и членов избирательной комиссии, а затем опустил бюллетень в урну для голосования.

Лавров коротко пообщался с местными жителями, которые удивлялись появлению министра на участке. "Голос каждого важен", - сказал глава МИД РФ обратившемуся к нему пожилому человеку, который также пришел проголосовать. В ответ на это мужчина отметил, что голос министра особенно важен, назвав Лаврова "надеждой и опорой" страны.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования идут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.