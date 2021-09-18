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Единый день голосования

Песков сообщил, что проголосовал онлайн

Пресс-секретарь президента РФ отметил удобство этой технологии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принял участие в дистанционном электронном голосовании.

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"Да. Очень удобно", - сказал представитель Кремля в субботу ТАСС, отвечая на вопрос, проголосовал ли он онлайн.

Ранее дистанционным способом на выборах в Госдуму проголосовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ряд членов правительства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. 

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
Онлайн
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